В Нацгвардии рассказали об особенностях тактики РФ на Запорожском направлении

Российские оккупационные войска на Запорожском направлении осуществляют штурмы позиций украинских военных малыми группами.

Об этом рассказал глава секции первого батальона Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Игорь Шафигулин.

Оккупанты на мотоциклах и квадроциклах штурмуют Запорожском направлении. Украинские военные обнаружили оккупантов и с помощью артиллерии и сбросов с FPV-дронов уничтожили их.

"За прошедшую неделю противник несколько раз пытался идти на штурмы малыми группами количеством до 10-х оккупантов. Также были попытки совершить штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах. Военнослужащие "Спартана" обнаружили оккупантов заранее и уничтожили", – уточнил он.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сообщал, что у армии РФ нет достаточных сил для полномасштабного наступления на Запорожье, однако она готовится к тактическим штурмовым действиям вблизи нескольких населенных пунктов региона.

Напомним, Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, одна БпЛА оперативно-тактического уровня, 14 автомобилей и единица специальной техники.

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