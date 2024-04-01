В начале войны были попытки прорыва ДРГ: спикер "Півдня" рассказал, может ли Приднестровье открыть второй фронт

По словам Сергея Братчука, если бы враг действительно мог предпринять такие действия, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.

Возможность россиян открыть второй фронт со стороны непризнанного Приднестровья в последнее время активно обсуждается. Но в этой ситуации следует прежде всего учитывать не желание врага, а его реальные возможности и ресурсы.

Такое мнение высказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что вражеская пропаганда активно работает. Уже даже распространялась информация о якобы начале эвакуации из Одессы в комментарии "24 Канала".

Может ли Россия открыть второй фронт

По словам Сергея Братчука, если бы враг действительно мог предпринять такие действия, то сделал бы это еще в феврале 2022 года. Это вполне понятно и ожидаемо.

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"Хочу напомнить, что первые диверсионные группы, которые мы задерживали в Одесской области в начале войны, они как раз были с территории непризнанного Приднестровья. Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление вражеских сил, которые находятся на территории Приднестровья", – рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь".

Так что, по словам Братчука, одно дело хотеть чего-то, а другое – иметь возможность это реализовать. Враг не скрывает свои мечты об Одессе и других городах, но, очевидно, что не имеет для этого нужного ресурса.

"Говоря о десанте, стоит вспомнить, сколько больших десантных кораблей еще осталось у россиян. В таких условиях они не смогут дойти до острова Змеиный, а не то чтобы до Одессы... Они все будут утоплены. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому по всем вопросам об эвакуации, очередном наступлении, какая эвакуация? Ресурса у врага нет, ничего не будет", — подчеркнул Братчук.

Спикер добавил, что война в Украине обязательно завершится нашей победой. Поэтому остается надеяться, что Молдова также достигнет своих целей и вернет оккупированные Россией территории в свой состав.

Напомним, Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию для проведения гибридных операций для дестабилизации ситуации в Молдове.

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