В начале войны Казак "принес" Путину мирное соглашение, но "фюрер" отказался — СМИ

Соглашение якобы лишило бы Россию необходимости проводить так называемую "спецоперацию". Впрочем, глава Кремля отклонил договоренности Козака, курирующего "украинские вопросы".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на три источника, близкие к российскому руководству.

Перед началом войны Путин неоднократно заявлял, что НАТО и его военная инфраструктура приближаются к границам РФ, мол, теперь Альянс готовится привлечь к себе и Украину. "Фюрер" заявлял, что это якобы представляло угрозу для России. Впрочем, хоть диктатор якобы поддерживал переговоры, но соглашение его не устраивало.

Как пишет Reuters, Путин "ясно дал понять, что уступки, о которых договорился его помощник, были недостаточными и что он расширил свои цели, включив в них аннексию украинской территории". Как следствие, сделка сорвалась.

Отвечая на вопрос издания по этой информации, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: "Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было". В свою очередь, Козак не ответил на запросы о комментариях.

Кроме того, два из трех источников говорят, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения России в Украину. Через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась агрессор Россия, и порекомендовал Путину подписать соглашение.

Третий источник заявил, что Козак предложил соглашение диктатору, но получил отказ от него незадолго до вторжения.

"После 24 февраля Казаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул. Все было отменено. Путин просто изменил план на ходу", — сообщил один из источников.

Издание отмечает, что источники попросили остаться анонимными, чтобы поделиться внутренней конфиденциальной информацией.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки к вторжению. Впрочем, он не ответил на вопрос о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительная договоренность была достигнута.

Напомним, исследователь войн Майк Мартин на The Telegraph написал о молниеносной скорости контрнаступления ВСУ. Он считает, что Путин не переживет поражения в войне и возвращения Крыма.

Читайте также: