В начале войны силы ПВО сбивали лишь 20-30% ракет, сейчас значительно больше: как ВСУ изменили подход

Украинские защитники в начале войны сбивали всего 20-30% российских ракет. Впрочем, за год войны был изменен подход к уничтожению воздушных целей. Именно поэтому сейчас результаты гораздо лучше.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения украинские военные, в частности, применяли истребительную авиацию. Впрочем, это очень сложно. Защитники стали чаще использовать ПЗРК в составе мобильных огневых групп всех Сил обороны.

Игнат объяснил, что времени на принятие решения у оператора ПЗРК очень мало, потому что ракета летит со скоростью 800-900 км/ч. Во-первых, ночью очень сложно нужно увидеть визуально враждебную цель. Во-вторых, следует запустить сам ПЗРК, навести цель на ракету, захватить и прицельно выстрелить.

"Но мы начали видеть, что это в принципе может работать, вопрос в системе взаимодействия. Поэтому начали создавать мобильные огневые группы и посты наблюдения. И это немного усилило ПВО. Если даже 10% ракет сбивают с тех ПЗРК, а сейчас где-то оно так и есть, это уже результат и спасенные жизнь и инфраструктура", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине. Впрочем, частота атак будет зависеть от количества ракет, которые агрессор сможет накопить.

Также Россия в ходе ракетных атак выпускает так называемые фальш-цели. Они должны спровоцировать работу украинской ПВО и позволить врагу увидеть расположение этих систем.

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