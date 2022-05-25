В Нацполиции показали последствия "русского мира", пришедшего на Донетчину

В Нацполиции показали последствия "русского мира", пришедшего на Донетчину

В Донецкой области в населенных пунктах местные жители находят остатки боеприпасов, которые оккупанты устанавливали дистанционно.

Кроме того, на дорогах видны воронки от ракетных ударов глубиной в 10 метров, многие дома разрушены.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Такую печальную картину, которую принес "русский мер", можно наблюдать в селах Елизаветовка и Константиновка Марьинского района.

“Здесь, как и в других населенных пунктах, расположенных на линии фронта, ежедневно растет гуманитарная катастрофа. Полицейские передали людям еду и собрали перечень нужд оставшейся семьи. Около разрушенной школы у Елизаветовки стражи порядка встретили местную учительницу. Она узнала полицейского — "белого ангела" и рассказала, что пока в селе остаются дети, она также не поедет и до сих пор учит учеников дистанционно, — рассказали в Нацполиции области.

Там также добавили, что стражи порядка разъяснили женщине, насколько опасно оставаться в населенном пункте и посоветовали эвакуироваться.

“Оккупационные войска продолжают уничтожать населенные пункты вместе с жителями. Эвакуация – это способ спастись и немного облегчить службу защитников, круглосуточно отстаивающих целостность государства”, — подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, что Россия шантажирует мир, пытаясь отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта из Украины.

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