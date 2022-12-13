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В Нацполиции рассказали, как отключение света повлияло на уровень преступности в Украине

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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49
Время на прочтение
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В Нацполиции рассказали, как отключение света повлияло на уровень преступности в Украине

Фото: facebook.com/UA.National.Police

На улицах появилось большее количество нарядов. Также ужесточены меры безопасности на дорогах.

При отключении электроэнергии уровень преступности в Украине снизился на 13%.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Больше темноты, но больше полицейских на улицах. Уровень преступности по Украине на сегодняшний день у нас снизился на 13%, а как раз во время блэкаута – среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%. Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение громад, оно дало свой результат", — сказал он.

По его словам, впереди еще очень много вызовов, касающихся криминогенной ситуации, поскольку в Украине после начала полномасштабной войны возросло количество мошенничества – это касается и имущественных краж, квартирных.

"Мы же понимаем, сколько людей покинуло свои дома и сколько у нас было заявлений, о том, что эти дома разбиты врагом. В той же Харьковской или Херсонской области. Или ограблено врагом", — резюмировал он.

Напомним, с началом боевых действий на территории Харьковской области снизился уровень преступности. Жители стали меньше воровать, ссориться и совершать разбои.

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Дата публикации
Просмотры
49
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