В Нацполиции рассказали, как отключение света повлияло на уровень преступности в Украине

На улицах появилось большее количество нарядов. Также ужесточены меры безопасности на дорогах.
При отключении электроэнергии уровень преступности в Украине снизился на 13%.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Больше темноты, но больше полицейских на улицах. Уровень преступности по Украине на сегодняшний день у нас снизился на 13%, а как раз во время блэкаута – среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%. Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение громад, оно дало свой результат", — сказал он.
По его словам, впереди еще очень много вызовов, касающихся криминогенной ситуации, поскольку в Украине после начала полномасштабной войны возросло количество мошенничества – это касается и имущественных краж, квартирных.
"Мы же понимаем, сколько людей покинуло свои дома и сколько у нас было заявлений, о том, что эти дома разбиты врагом. В той же Харьковской или Херсонской области. Или ограблено врагом", — резюмировал он.
Напомним, с началом боевых действий на территории Харьковской области снизился уровень преступности. Жители стали меньше воровать, ссориться и совершать разбои.
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