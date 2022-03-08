В Нацполиции рассказали, сколько правоохранителей погибло с начала войны в Украине

В Нацполиции рассказали, сколько правоохранителей погибло с начала войны в Украине

Трое полицейских попали в плен врага.

С начала вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, погибли 22 полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По информации Нацполиции, 88 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, семеро полицейских пропали без вести. Трех человек российские оккупанты взяли в плен.

"Все (полицейские — Ред.) — при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу", - сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.

13 день полномасштабной войны в Украине: погибли 22 полицейских 88 полицейских получили тяжелые ранения, 7... Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 8 марта 2022 г.

Отмечается, что полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения: фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.

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