В Нацполиции рассказали, сколько правоохранителей погибло с начала войны в Украине

Трое полицейских попали в плен врага.
С начала вторжения России на территорию Украины, 24 февраля, погибли 22 полицейских.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
По информации Нацполиции, 88 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, семеро полицейских пропали без вести. Трех человек российские оккупанты взяли в плен.
"Все (полицейские — Ред.) — при выполнении служебных задач по противодействию российскому врагу", - сообщили в отделе коммуникации Нацполиции.
13 день полномасштабной войны в Украине: погибли 22 полицейских 88 полицейских получили тяжелые ранения, 7...Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 8 марта 2022 г.
Отмечается, что полицейские продолжают усиленно работать в условиях военного положения: фиксируют преступления, проводят эвакуацию населения, несут службу на блок-постах, проверяют документы, осматривают транспортные средства, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству.
Читайте также: