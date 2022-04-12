В наиболее разрушенном поселке на Киевщине уже 12 день не могут добраться ко всем обрушенным укрытиям с людьми

В наиболее разрушенном поселке на Киевщине уже 12 день не могут добраться ко всем обрушенным укрытиям с людьми

В городе пытаются вернуть самые необходимые коммуникации.

Разбирают завалы и пытаются возобновить коммуникации. Бородянка, 12 день приходит в себя от русской оккупации. Спасатели ищут людей под разрушенными домами, саперы разминируют территории, а жители, начавшие возвращаться в город, убирают улицы.

Об этом говорится в ТСН.

Разбита дорога и военная техника, обугленные и посеченные дома, так выглядит путь от Киева и до Бородянки. Почти две недели ликвидации руин, и все еще как после торнадо, только умышленного, рукотворного. Прошитые снарядами панельные дома – аварийные, их будут разбирать полностью. Каждый день из-под завалов достают до десятка человеческих тел, сегодня ни одного. «Сейчас работает тяжелая инженерная техника. Сегодня думали добраться до подвала, но очень много строительных конструкций, в подвал еще не добрались. По сообщению там еще могут быть люди», — сообщает спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

Живые ли, спасатели прогнозов не дают. Работают в Бородянке и саперы, электричества, коммунальщики. Поселок по чуть-чуть оживает, и кроме того, что спецслужбы делают свою работу, горожане также возвращаются, осматривают дома, сами берут в руки инструмент и убирают свои улицы. Сколько будут восстанавливать коммуникации в городе, пока не знают. Но планируют первой подать вода, и только потом электричество, а позже газ.

Также читайте Волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники

В одном из зданий гуманитарный штаб – здесь восстанавливают документы, оказывают медицинские услуги, снабжают одеждой и едой. Это многолюдное место, здесь редко сдерживают эмоции. Еще часть здания занимают специалисты Государственного центра социально-психологической реабилитации. На их плечах медикаменты, стоматологи и психологи, в которых больше всего нуждаются дети. «Я привела ребенка, потому что и сон, и он моргает постоянно. Мы месяц были при обстрелах, у нас и военные были дома, и автоматы, дети переживали», — говорит жительница.

Но в меньшем внимании нуждаются и взрослые, говорят в Бородянском центре социально-психологической реабилитации. Которые могли бы принимать людей не здесь, а в своем помещении, но оно не уцелело. «Двадцать шестого здесь еще была терроборона. Еще мы прямо здесь оказывали помощь», – показывает разрушенное помещение директор.

Более 20 тысяч человек были на учете центра. Участники АТО и ООС, члены их семей и другие. На здании была надпись Слава Украине, и ответ – Героям Слава. Русские, свирепствовали. "Танки шли, остановка, прямая наводка, танковый обстрел", — рассказывают в центре.

В Бородянке 12-й день разбирают завалы и пытаются возобновить коммуникации

Во время боя погибли несколько бойцов терробороны и двое сотрудников центра. «На фоне всего того, что здесь произошло, нужно создать мощный мировой центр психологического здоровья. Именно в Бородянке. Потому что такого, как испытало гражданское население здесь, в мире опыта нет, как работать с этим», — отметила министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина, посетив Государственный центр социально-психологической реабилитации для ветеранов АТО/ООС и их семей в Буче, который русские войска полностью уничтожили.

Читайте также:

Не верил, что выжил: военный несколько дней с пулей в сердце шел к своим, а теперь успешно оперирован

Криминалисты достали из братской могилы в Буче расстрелянные и обгоревшие тела семьи, которая пыталась эвакуироваться

Девочка Катя из Ворзеля, прикрывшая своим телом братика от шаров врага, уже поправляется и готовится к выписке.