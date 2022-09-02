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В направлении Бердянска проехало десять танков: в Мариуполе идет активизация движения вражеской техники

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В направлении Бердянска проехало десять танков: в Мариуполе идет активизация движения вражеской техники

Фото: Associated Press

Во временно оккупированном Мариуполе снова фиксируют движение вражеской техники.

Так, утром 2 сентября по городу в направлении Бердянска проехало десять танков российских оккупантов.

Об этом 2 сентября в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7:30, из направления Донецк по центру Мариуполя в направление на Бердянск проехало 10 танков. В целом последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники из Донецкого направления через Мариуполь и Мариупольский район в сторону Бердянска", — написал он.

Стоит отметить, что 1 сентября во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали два десятка вражеских грузовиков с опознавательной отметкой V. Одна колонна направилась в сторону Мангуша, вторая — Бердянска.

Кроме этого, по информации местных властей, в Мариуполь приехала командно-штабная машина Р-149 СМР "Кушетка-Б". Андрющенко связывает это с большой концентрацией оккупантов из РФ.

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