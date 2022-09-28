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В направлении Чкалово – Безымянный враг попытался провести наступление: что произошло с танками

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В направлении Чкалово – Безымянный враг попытался провести наступление: что произошло с танками

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: итог за 27 сентября 2022 года.

Ситуация в украинской операционной зоне остается напряженной, ее развитие достаточно динамично, но контроль Сил обороны преобладает.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Враг не имеет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы по крымскому направлению.

Составом танкового взвода в направлении Чкалово – Безымянное попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили.

Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

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