В направлении Чкалово – Безымянный враг попытался провести наступление: что произошло с танками

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: итог за 27 сентября 2022 года.
Ситуация в украинской операционной зоне остается напряженной, ее развитие достаточно динамично, но контроль Сил обороны преобладает.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Враг не имеет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы по крымскому направлению.
Составом танкового взвода в направлении Чкалово – Безымянное попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили.
Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
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