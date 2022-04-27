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"В направлении Гуляйполя и Запорожья враг существенно замедлил свое продвижение", — Арестович

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"В направлении Гуляйполя и Запорожья враг существенно замедлил свое продвижение", — Арестович

Associated Press

На некоторых участках в направлении Запорожья враг не продвигается вообще.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о ситуации относительно российского вторжения по состоянию на среду, 27 апреля.

"В направлении Гуляйполя и Запорожья враг существенно замедлил свое продвижение, а на некоторых участках он не продвигается вообще", — отметил он в вечерней сводке с фронта.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 27 апреля российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья.

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