В направлении Украины двигается колонна белорусской военной техники с зенитно-ракетными комплексами С-300: фото

На территории Беларуси заметили перемещение еще одной колонны военной техники – на этот раз в направлении украинской границы передвигались ЗРК С-300.
На автотрассе Р-23 вблизи белорусского села Валерьяны очевидцы заметили большую колонну военной техники вооруженных сил Беларуси в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции. Военная техника двигалась в направлении границы с Украиной.
Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
В сообщении говорится, что военная колонна движется со стороны Минска в южном направлении. Ближайший населенный пункт — белорусский город Слуцк.
В колонне техники, которую сопровождают машины ГАИ, было замечено:
- 6 зенитно-ракетных комплексов С-300 и командные пункты;
- 2 военных УАЗа (“буханки”);
- МАЗы;
- одна пусковая машина 5п85 С-300, но без контейнеров.
Напомним, накануне в Беларуси был замечен эшелон из 50 единиц военной техники, перевозимой по железной дороге ближе к украинской границе.
Читайте также: