В направлении Украины двигается колонна белорусской военной техники с зенитно-ракетными комплексами С-300: фото

На территории Беларуси заметили перемещение еще одной колонны военной техники – на этот раз в направлении украинской границы передвигались ЗРК С-300.

На автотрассе Р-23 вблизи белорусского села Валерьяны очевидцы заметили большую колонну военной техники вооруженных сил Беларуси в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции. Военная техника двигалась в направлении границы с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

В сообщении говорится, что военная колонна движется со стороны Минска в южном направлении. Ближайший населенный пункт — белорусский город Слуцк.

В колонне техники, которую сопровождают машины ГАИ, было замечено:

6 зенитно-ракетных комплексов С-300 и командные пункты;

2 военных УАЗа (“буханки”);

МАЗы;

одна пусковая машина 5п85 С-300, но без контейнеров.

Напомним, накануне в Беларуси был замечен эшелон из 50 единиц военной техники, перевозимой по железной дороге ближе к украинской границе.

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