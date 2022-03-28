В направлении Запорожья продолжаются бои: уничтожено более 70 оккупантов и техника врага

Россияне не уносят тела погибших с поля боя.

В направлении Запорожья продолжаются бои с российскими оккупантами: украинские защитники наносят урон армии Российской Федерации.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, в минувшую ночь подразделения Сил обороны Запорожья уничтожили 71 оккупанта, а 13 ранили. Кроме того, уничтожены четыре вражеских бронетранспортера, два миномета, два автомобиля, две боевые машины пехоты и одна бронированная дозорная машина.

"Моральное состояние врага сейчас очень низкое. Оккупанты истощены и голодны. Они даже не забирают тела своих погибших с поля боя. При этом они, как настоящие террористы, все чаще обстреливают населенные пункты Запорожского края", — говорится в сообщении Куртева.

Он призвал горожан не игнорировать сигналы о воздушных тревогах и идти к укрытиям, когда звучат сирены.

Как сообщалось, на Северском направлении противник, силами определенных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не предпринимал. Сосредоточил усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей. Враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через Снов.

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