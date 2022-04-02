"В нашу пользу все решится": Арестович анонсировал исход войны за 2-3 недели

Он также уверен, что российские войска больше не вернутся на север Киевской области.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину ждет очень тяжелое сражение на востоке, за Мариуполь. Однако результат войны решится в течение 2-3 недель и, скорее всего, в пользу Украины.

Об этом Арестович рассказал журналистам во время визита в освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области 2 апреля, сообщает "Громадське".

"Мариуполь надо освободить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже применяем. Если первая судьба войны преимущественно решалась кампанией на севере, то сейчас вторая — на востоке. В зависимости от ее решения будет и понятно", — сказал советник главы ОП.

"Я думаю в нашу пользу все решится, у них нет резерва на то, чтобы продолжать активно эту фазу. На сбор этих резервов — по меньшей мере 2-3 месяца. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил — 2-3 недели, но это с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за трое суток они активно должны пойти. И после этого 2 недели решат все", — объяснил Арестович.

Он также убежден, что российские войска не вернутся на север Киевской области.

"Ибо чтобы сюда вернуться, нужно как минимум создать такую же группировку, на что они не способны, у них нет мобилизационного потенциала. А к тому же с чисто военной точки зрения, сейчас они переносят усилия на восток, Мариуполь. То есть они через Россию возвращаются, а через Белгород через Купянск перезапускаются. Но в Белгороде с ними постоянно что-нибудь случается", — заметил советник главы президентского офиса.

Напомним, 2 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что завершение войны возможно только тогда, когда состоится встреча президентов Украины и России.

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