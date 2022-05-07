В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии с "Азовстали": вывод раненых и медиков — Зеленский

В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии с "Азовстали": вывод раненых и медиков — Зеленский

Президент отметил, что он с командой ежедневно ищет дипломатический вариант, который может сработать, чтобы вывести украинских защитников из Мариуполя.

Первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали" завершен. Удалось спасти более 300 человек : женщин, детей.

В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии: выведение раненых и медиков.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 7 мая.

"Благодарю команды Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных наций, которые помогли провести нам первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали". Удалось спасти более 300 человек: женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с "Азовстали" и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии: раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", — сказал президент.

Зеленский добавил, что, безусловно, работает с командой и над тем, чтобы вывести украинских военных – всех героев, защищающих Мариуполь.

"Это очень сложно, но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды, мы не останавливаемся, ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", — подчеркнул он.

Команда президента готовит на завтра, 8 мая, продление гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 73-го дня войны

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