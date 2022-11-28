В настоящее время наблюдается высокая авиационная активность российских самолетов — спикер командования Воздушных сил

Юрий Игнат отметил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.
В настоящее время наблюдается высокая авиационная активность самолетов РФ на севере, юге и востоке.
Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Авиационная активность сейчас высока. Несколько десятков самолетов и на севере, и на востоке, и на юге, у каждого свои функции. Вероятно, с этим и связана сейчас воздушная тревога. Также она может быть связана с угрозой нанесения ударов", – сказал он.
Спикер отметил, что ракет С-300 у оккупантов достаточно и они применяют их, как террористическое оружие против мирного населения. Это также может быть связано с воздушной тревогой.
Также Игнат отметил, что РФ может нанести ракетные удары в любой момент.
"Поднять самолеты и направить их на нанесение ударов по Украине – на это нужно не так много времени. Поэтому нужно быть готовым к этому психологически", — подчеркнул он.
Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 4 тысяч различных ракет.
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