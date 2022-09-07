В наступательной операции на Юге украинские защитники освободили некоторые населенные пункты

Российские войска оставили после себя заминированную территорию, и это еще одна угроза для местного населения.

Какие населенные пункты уже без оккупантов военное руководство обещает обнародовать после зачистки этой территории, об этом сообщает ТСН руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

На Южном направлении продолжаются позиционные бои. Некоторые территории уже освобождены от оккупантов, названия населенных пунктов пока не разглашают, чтобы они не подверглись враждебным массовым артиллерийским и авиационным ударам.

Кроме того, российские войска оставили после себя заминированную территорию, и это еще одна угроза местному населению. На освобожденных территориях проводят зачистку от диверсионных групп.

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«Мы продолжаем улучшение позиций наших войск вдоль линии столкновения. Наши военные заходят в населенные пункты и еще будет продолжительная работа, мы понимаем, что враг оставил после себя много опасных сюрпризов. Потому работа продолжается. И именно потому, чтобы не подвергать опасности местное население этих пунктов, мы не называем их названия», — заявила Гуменюк.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали на юге более 80 оккупантов, более 20 единиц техники и вражеский самолет Су-25. Также в Николаевском районе сбит разведывательный беспилотник "Орлан-10".

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