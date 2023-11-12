В наступление на Авдеевку РФ бросила 8-ю армию, которую преимущественно составляют корпуса "ЛДНР"

Россия не жалеет предателей Украины и бросает армейские корпуса так называемых ЛНР, ДНР в мясные штурмы.

На Авдеевское направление брошена 8-я общевойсковая армия РФ, которая преимущественно состоит из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Генералы РФ не считают военных за людей. Россиянам не жалко своих людей вообще. Особенно это касается этого контингента, бывших граждан Украины, воюющих против своей родины, их бросают фактически на фарш", — сказал Лакийчук.

По его мнению, для достижения тактического успеха и продолжения наступления Россия готова стереть в пыль целую армию. Он добавил, что в основном воюет 8-я общевойсковая армия, еще одна — в резерве.

Напомним, ранее военный эксперт назвал срок, в который Путин хочет захватить город.

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