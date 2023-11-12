Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В наступление на Авдеевку РФ бросила 8-ю армию, которую преимущественно составляют корпуса "ЛДНР"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
867
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В наступление на Авдеевку РФ бросила 8-ю армию, которую преимущественно составляют корпуса "ЛДНР"

Мобилизированные "ЛНР"

Россия не жалеет предателей Украины и бросает армейские корпуса так называемых ЛНР, ДНР в мясные штурмы.

На Авдеевское направление брошена 8-я общевойсковая армия РФ, которая преимущественно состоит из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"Генералы РФ не считают военных за людей. Россиянам не жалко своих людей вообще. Особенно это касается этого контингента, бывших граждан Украины, воюющих против своей родины, их бросают фактически на фарш", — сказал Лакийчук.

По его мнению, для достижения тактического успеха и продолжения наступления Россия готова стереть в пыль целую армию. Он добавил, что в основном воюет 8-я общевойсковая армия, еще одна — в резерве.

Напомним, ранее военный эксперт назвал срок, в который Путин хочет захватить город.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российские зеки роют окопы под Бахмутом! ВСУ это видят и бьют из "Стингера"!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
867
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация