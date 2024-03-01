В НАТО дали резкий ответ на очередные угрозы Путина применить ядерное оружие

Заявления российского диктатора Владимира Путина основываются на логике психологического устрашения, а не на реальных намерениях.

Представители РФ последние два года постоянно угрожают ядерным оружием, однако речь идет о психологическом устрашении, а не о реальных намерениях.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан, сообщает El Pais.

“Мы наблюдаем подобное использование ядерных угроз со стороны российских лидеров в течение как минимум двух лет с тех пор, как началась война в Украине. И это от такой ядерной сверхдержавы, как Россия», — говорится в заявлении.

По его словам, это крайне безответственно, поскольку, обладая таким оружием, также необходимо проявлять воздержание. В НАТО считают, что это часть их арсенала для психологического давления и устрашения.

Путин блефует

Джоане сказал, что заявления российского диктатора Владимира Путина основываются на логике психологического устрашения, а не на реальных намерениях.

“Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией такого оружия. Но такие заявления очень опасны, потому что подрывают доверие в области ядерного оружия. Россия знает последствия такого развития событий», – сказал заместитель генсека НАТО.

Также Джоане добавил, что это в основном тот самый тщеславный способ наброситься на Запад и описать войну, которую Путин начал в Украине как "войну цивилизаций", или для оправдания утверждения, что Запад якобы пытается уничтожить Россию, что в НАТО назвали полной чепухой.

Что сказал Путин

Напомним, вчера, 29 февраля, российский диктатор Владимир Путин обратился в Федеральное собрание РФ. Он снова начал хвастаться ракетами, способными нести ядерный заряд.

"Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной боеготовности", — сказал Путин. Диктатор также отметил, что комплекс "Кинжал" уже эффективно используется в зоне боевых действий, а стратегический ракетный комплекс "Сармат" доставлен в войска и, по словам Путина, Россия "скоро его продемонстрирует".

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