В НАТО хотят увеличить производство боеприпасов из-за их резкого удорожания

Страны НАТО планируют увеличить выпуск боеприпасов и призывают частный бизнес инвестировать в производство оружия.

Об этом информирует издание Голос Америки.

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что в мире наблюдается резкий рост цен на боеприпасы и военную технику. Поэтому страны НАТО вынуждены увеличивать расходы для поддержки своей военной мощи.

"Это значит, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приведет к повышению уровня безопасности", – заявил он.

Поэтому руководство НАТО настаивает на том, чтобы увеличить производство оружия для покрытия интересов стран Альянса и помочь Украине, поскольку ВСУ ежедневно тратят около 10 тысяч снарядов.

Также Тауэр призвал частный бизнес увеличить в оборонном секторе для наращивания производственных мощностей. Кроме того, он не призвал пенсионные фонды и банки прекратить называть инвестиции в оборонный сектор неэтичными.

"Долгосрочная стабильность должна превалировать над краткосрочными доходами. Как мы видим на примере Украины, война — это событие, которое касается всего общества", — заявил адмирал, и добавил, что военные предприятия должны уже сейчас наращивать производство оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт опроверг информацию о бесчисленных запасах оружия в России.

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