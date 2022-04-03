В НАТО и Белом доме оценили возможность завершения войны в Украине в ближайшее время

В НАТО и Белом доме оценили возможность завершения войны в Украине в ближайшее время

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что атаки в Украине будут продолжаться.

Представители Белого дома и НАТО считают, что война в Украине еще далека до окончания.

Такое мнение высказал руководитель аппарата Белого дома президента США Джо Байден Рон Клейн и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет издание CNN.

По словам генсека НАТО, деэскалация войск из северных районов Украины – это не "настоящий вывод российских войск, а большее изменение в стратегии". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что атаки в Украине будут продолжаться.

"То, что мы видим, не является реальным выводом. Но мы видим, что Россия перемещает свои войска, и они забирают часть, чтобы перевооружить, подкрепить и пополнить запасы. Нам не стоит быть слишком оптимистичными, поскольку атаки будут продолжаться", — сказал Столтенберг.

НАТО также "обеспокоено потенциальным увеличением военных действий, особенно на юге и востоке".

О том, что не стоит ждать окончания войны в ближайшее время, сообщил в интервью ABC News "This Week" руководитель аппарата Белого дома президента США Джо Байден Рон Клейн.

"Я думаю, что есть много доказательств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там бой. Поэтому я считаю, что победы у украинцев уже были, но эта война, на жаль, далека от завершения", — сказал чиновник.

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