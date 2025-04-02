В НАТО нашли реальные варианты противодействия российским УАБам: что известно

Управляемые российские авиабомбы / © Associated Press

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Еще в начале февраля этого года под эгидой Командования НАТО по трансформации начался в рамках 15-го конкурс инноваций (Innovation Challenge) с поиском решений против так называемых КАБов — управляемых дальнобойных бомб, в первую очередь комплектов УМПК, активно использующего РФ. И на днях он был успешно завершен с отличием трех конкурсантов, предложивших наиболее эффективные решения и получивших поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Об этом пишет Defense Express.

На первом месте — французская Alta Ares, которая предложила решение с использованием искусственного интеллекта для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета планирующих бомб. Как отмечено, компания адаптировала уже существующую систему, которая была создана для разведывательных миссий в Украине к новой задаче.

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Система использует алгоритмы искусственного интеллекта для обработки видео и акустической информации. Она поддерживает две ключевые функции — оповещение войск в прогнозируемой зоне попадания с целью включения средств РЭБ и занятия укрытия, которое должно спасти от бомбы, что уже не может обеспечить соответствующую точность поражения. Кроме того, система позволяет предусматривать возможные направления российской атаки для превентивных действий.

На втором месте — немецкий стартап Tytan Technology, который для перехвата КАБ предложил свой зенитный дрон Tytan, уже умеющий сбивать БПЛА. Напомним, что его испытания начались в Украине еще на уровне декабря 2024 года. Этот дрон с низкой стоимостью изготовления имеет дальность полета более 15 км, скорость более 250 км/ч и боевую часть в 1 кг. За наведение на цель отвечает машинное зрение.

Третье место занял еще один представитель Франции — стартап Atreyd с идеей создать автономный рой дронов-камикадзе. Идея — сформировать «стену дронов» для перехвата УАБ в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

Как отметил глава Командования НАТО по вопросам трансформации Пьер Вандье, всего в финал из 40 предложений прошли 13. А три победителя «получили высокую оценку Украины, как отвечающие текущим потребностям», при этом одним из членов жюри был украинский военный, который сейчас на передовой.

Кроме команд из стран НАТО одним из финалистов была команда из Украины Night Watch, хотя возможное участие в конкурсе компаний не из стран Альянса не объявлялось. Отметим, что публично известно об украинской разработке Night Watch Lima — комплексе РЭБ, который направлен именно на противодействие УАБам.

Интересно, что в вопросе кинетического противодействия большинство команд сошлись на дронах, с уклоном на роевое использование, одна из систем позволяла одновременное управление 200 дронами, а также их минимальную цену. Также внимание уделялось системам РЭБ, которые нивелируют точность наведения, потому что в российских УАБах использована спутниковая система навигации. При этом отмечено, что одна из таких систем РЭБ с использованием алгоритмов искусственного интеллекта уже очень хорошо зарекомендовала в боевых условиях.

Также указано предложение по использованию микроволновой энергии для обжига электроники. Но ни разу не упомянуто о боевых лазерах, что прямо намекает на реалистическое развертывание такого вооружения в краткосрочной перспективе. Пьер Вандье уже объявил следующую тему Innovation Challenge на июнь 2025 года — борьба с дронами на оптоволокне.