В НАТО не верят, что Москва откажется от своих стратегических планов в Украине

В НАТО не верят, что Москва откажется от своих стратегических планов в Украине

Йенс Столтенберг сообщил о том, что война может затянуться.

Россия не может добиться своих стратегических целей в войне против Украины. Однако НАТО не верит, что Кремль отказался от их достижения.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает TV2.

"Россия не добилась своих целей в Украине. Ей пришлось покинуть Киев и Харьков, а наступление на Донбасс застопорилось", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Дании.

По его словам, Альянс не верит, что Москва отказалась от своих стратегических планов в Украине. Поэтому, добавил генсек, необходимо продолжать поддерживать украинских защитников в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может затянуться", – подчеркнул он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил программу поддержки Украины, которая состоит из четырех пунктов. Детальнее — ЗДЕСЬ.

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