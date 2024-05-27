В НАТО обсуждают возможность закрыть небо на западе Украины – BILD

Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины – обсуждается возможность закрыть небо системами ПВО на западе Украины.

Об этом пишет BILD.

По данным издания, за расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против – США и Германия.

Окончательных решений по закрытию неба над западными областями Украины пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах:

Обучение

Обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

"Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", — сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

На днях об этом также говорил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Логистика

Ряд стран НАТО, включая Британию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. В настоящее время в ряде западных стран разрабатывается концепция "передовой логистики".

Противовоздушная оборона

Также обсуждается защита воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет.

Напомним, Столтенберг анонсировал важную договоренность на саммите НАТО по Украине.

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