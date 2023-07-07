В НАТО оценили риски подрыва россиянами Запорожской АЭС

В разведке говорят, что угроза катастрофы на ЗАЭС уменьшается.

РФ должна вывести свои войска с территории Запорожской АЭС, а также предоставить доступ для осмотра станции.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в НАТО продолжают тщательно следить за ситуацией.

"Это важно, поскольку это самая большая АЭС в Европе. МАГАТЭ несет ответственность. У них есть мандат, чтобы обеспечить выполнение всех требований. Это сложно в условиях войны. На России лежит ответственность", – отметил генеральный секретарь Альянса.

По словам генсека НАТО, главный сигнал Альянса России – вывести свои войска и предоставить полный доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"По их словам, не было видимых свидетельств о наличии мин, но не все они смогли проконтролировать. Призываем Россию обеспечить полный доступ", – отметил Столтенберг.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза катастрофы на Запорожской АЭС идет на спад. Но россияне могут вернуться к своим намерениям в любое время, пока станция находится в их руках.

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