В НАТО оценили, насколько реальный обвал украинской линии фронта

Несмотря на некоторые успехи российских войск на фронте, в НАТО не видят угрозы масштабного прорыва украинских оборонных линий. Об этом сообщил один из чиновников Альянса в Брюсселе.

"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи России, мы считаем, что обвал украинских оборонных линий остается крайне маловероятным в ближайшей перспективе", - отметил чиновник.

Он добавил, что в сентябре российские сухопутные войска захватили около 250 кв. км территории, что почти вдвое меньше по сравнению с 465 кв. км в августе. Это, по мнению НАТО, связано с перемещением русских дивизий вдоль фронта.

Среднее суточное количество потерь России в сентябре составило 950 человек, что хоть и превышает предыдущие показатели, однако все еще меньше весной и летом. Всего в 2025 году потери РФ остаются "чрезвычайно высокими": около 1 200 человек в день, а суммарное количество превысило 1,1 млн человек, из которых более 250 000 – убитыми.

Чиновник подчеркнул, что эти показатели демонстрируют значительную нагрузку на российские силы, но украинская оборона остается стабильной.

