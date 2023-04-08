В НАТО понимают, что украинская армия сейчас самая дееспособная - Чернев

Война с российскими агрессорами показала странам НАТО, что они должны усиливать свою обороноспособность и изменять подходы к собственной безопасности.

Такое мнение в эфире телемарафона заявил глава постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Он отметил, что странам НАТО нужна Украина, чтобы вместе сдерживать российских агрессоров.

"Они очень ясно понимают, что мы им дали год на то, чтобы они подтянули свои силы. В НАТО сделали выводы из того "летаргического сна", в котором она находилась последние 30 лет. И сейчас усиливают свою обороноспособность, увеличивают свои оборонные бюджеты и оборонные расходы", — говорит Чернев.

Кроме того, он отметил, что в НАТО уже поняли, что в 21 веке возможна война 20-го века, в которой происходят танковые бои и используется большое количество войск.

"Они понимают, что украинская армия сегодня самая дееспособная, и что без украинской армии будет трудно сформировать архитектуру коллективной безопасности после нашей победы", — сказал Егор Чернев.

Напомним, ранее сообщалось, что колоссальные потери , которые понесут российские захватчики во время войны в Украине, заставляют военное руководство государства-агрессорки предпринимать экстраординарные меры.

Кроме того, мы ранее информировали, что Валерий Залужный пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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