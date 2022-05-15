В НАТО поздравили Украину с победой на "Евровидении": "Это не легкомысленный жест, а послание Путину"

В НАТО поздравили Украину с победой на "Евровидении": "Это не легкомысленный жест, а послание Путину"

В НАТО считают, что Украина может одержать победу в развязанной Россией войне.

Мужество народа Украины, практическая и финансовая помощь союзников и партнеров, а также широкая поддержка общественности в Европе и по всему миру помогут Украине победить в жестокой войне, которую против нее начала Российская Федерация.

Об этом сегодня во время встречи с прессой в начале второго дня неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "Укринформ".

«Сегодня мы сконцентрируемся на последнем развитии событий в Украине. Грязная российская агрессия теряет свой темп. Мы знаем, что при существенной поддержке от союзников и партнеров, миллиардов долларов и военной, финансовой, гуманитарной помощи, благодаря мужеству народа Украины и украинской армии, и с нашей помощью», — подчеркнул он.

Также он поздравил Украину с победой на песенном конкурсе «Евровидение» и отметил, что это событие является свидетельством широкой поддержки и солидарности европейцев и всего международного сообщества с Украиной в борьбе против российского вторжения.

«Хочу поздравить Украину с победой на конкурсе «Евровидение». Это не какой-то легкомысленный жест. Вчера видели общественную поддержку со всей Европы и Австралии мужества (украинцев). Понятно, что сама песня была великолепна. Поэтому это послание Путину, который начал жесточайшую и циничную войну со времен Второй мировой войны, и, вероятно, был удивлен мужеством народа Украины и единством политического Запада. Мы объединены, мы сильны и мы продолжаем помогать Украине в том, чтобы она победила в этой войне», — подчеркнул Джоане.

Напомним, что ночью в итальянском Турине завершилось "Евровидение-2022". Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила европейскую публику и заняла заслуженное первое место.

Владимир Зеленский поздравил группу Kalush с победой на "Евровидении"

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