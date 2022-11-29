В НАТО предупредили, что Россия продолжит уничтожать украинскую инфраструктуру

Российский диктатор хочет использовать зиму в качестве оружия против Украины

Украина и ее партнеры должны быть готовы к тому, что Россия продолжит наносить удары для уничтожения украинской инфраструктуры.

Об этом заявил секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, сообщает Укринформ.

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Чиновник отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается разрушить украинскую газовую и энергетическую инфраструктуру, чтобы украинцы не могли получать базовые услуги. Столтенберг заявил, что Россия не просто так начала уничтожать инфраструктуру в начале зимы, поскольку кремлевский диктатор хочет использовать холод в качестве оружия.

"Это ужасно, и мы должны быть готовы к дальнейшим атакам", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что из-за таких действий Москвы страны НАТО начали более активно оказывать помощь Украине, в частности, современные системы противовоздушной обороны.

"Нам нужно помочь Украине защититься от столь ужасного типа войны", — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, могут ли Воздушные силы просчитать, куда будут бить вражеские ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину никаких шансов поставить ее на колени в течение зимы.