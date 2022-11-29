В НАТО продолжаются дискуссии о возможной передаче Украине ЗРК Patriot - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не было принято. Впрочем, в Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Об этом заявил Столтенберг, выступая перед журналистами на полях форума в Бухаресте.

Вместе с тем генсек подчеркнул, что в НАТО понимают – только поставки оружия для ВСУ приведут Украину к миру.

"Сейчас в НАТО и в формате Рамшайтн, где руководят США, мы работаем над конкретным списком необходимой Украине военной помощи. Отчасти это касается предоставления новых систем. Как, к примеру, Патриоты. И сейчас об этом идет дискуссия. Но это также очень важно для того, чтобы все системы, которые мы поставляем, функционировали. И для этого нам следует гарантировать, что мы предоставляем запасные части, чтобы они могли выполнять техническое обслуживание этих систем, а также боеприпасов.

Потому что одна из огромных проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, состоит в том, что передовые системы, такие как NASAMS, которые союзники по НАТО уже предоставили, а это передовые системы противовоздушной обороны НАТО, или немецкие IRIS-T, которые также являются передовые системами противовоздушной обороны, которые мы также предоставили Украине, это предоставление запасных частей к ним для их эффективной работы.

Поэтому да, мы в процессе предоставления большего количества дополнительных систем. В то же время, мы срочно обращаем внимание на то, чтобы уже предоставленные Украине работали должным образом", — подчеркнул он.

Напомним, Столтенберг заявил, что помощь Украине в борьбе с агрессором Россией будет предоставляться столько, сколько потребуется. По его словам, НАТО и союзники – не сторона конфликта. Впрочем, стран-члены оказывают Украине поддержку, потому что это государство, имеющее право на самозащиту, прописанное в Хартии ООН.

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