В НАТО считают, что ВСУ будут пробивать коридор в Крым во время контрнаступления

Главные удары Украина может нанести в Запорожской и Луганской областях.

Руководство Североатлантического Альянса ( НАТО ) считает, что главной целью ожидаемого наступления украинских военных будет пробивание коридора в оккупированный полуостров Крым.

Об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве НАТО пишет издание Bild.

Собеседник сообщил, что аналитики НАТО считают, что в настоящее время продолжается критическое полугодие противостояния между Украиной и Россией, но уже с мая западное вооружение будет использовано для вытеснения российских войск с юга и востока страны.

"Подготовка, материалы, логистика и знание секретных служб, партнеры сейчас делают все для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом", — сказал представитель Альянса.

Собеседник журналистов заявил, что российские захватчики "правильно предполагают", что основные удары Украина может нанести в Запорожской и Луганской областях, а на юго-востоке ВСУ будут пробивать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

В руководстве НАТО отказались комментировать подробности будущего наступления ВСУ.

"Москва пока не готова увеличивать количество своих экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине. Украинское ПВО сегодня гораздо сильнее, чем было в начале войны", — сказал он.

Комментируя наступление ВСУ на Крым, он заявил, что у Украины есть полное право на деоккупацию своих территорий.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские агрессоры столкнулись с большим дефицитом бронетехники, в том числе бронированных машин БМП-1.

Кроме того, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что в Вооруженных силах Украины в ближайшее время прогнозируют продолжение наступательных действий России в районе Авдеевки и Марьинки.

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