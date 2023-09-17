В НАТО сделали новый прогноз по войне в Украине

Генсек подчеркнул, что если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины не закончится в ближайшее время. Поэтому нужно готовиться к продолжительной борьбе.
Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.
"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к продолжительной войне в Украине", — сказал он.
Генсек подчеркнул, что если украинцы прекратят борьбу, то проиграют России.
"Но в то же время мы должны признать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет... Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", — добавил генсек НАТО.
По его словам, Украина когда-нибудь присоединится к альянсу.
"Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет у НАТО", — подчеркнул Столтенберг.
Избранный новым главой Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне выразил поддержку Украине в ее противостоянии с российскими агрессорами.
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