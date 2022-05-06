В НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине

В НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине

Заместитель генсека Североатлантического альянса не видит риска эскалации войны и привлечения к конфликту НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что война в Украине войдет в решающую фазу в ближайшие недели.

Об этом он сообщил в интервью Al Jazeera.

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими, даже если война продлится более длительное время", — сказал один из руководителей Альянса.

В то же время Джоане подчеркнул, что Альянс не ожидает эскалации войны и привлечения к конфликту НАТО.

"Мы не видим с военной точки зрения, что Россия хочет или может эскалировать конфликт, особенно с НАТО. Наверное, смущением стал тот факт, что НАТО мобилизовало значительные дополнительные силы на восточном фланге, что мы впервые в истории активизировали оборонный план для восточных стран", — подчеркнул Джоане.

По его словам, война в Украине будет продолжаться "с большей интенсивностью и большими жертвами", но риска эскалации между Россией и НАТО нет.

"Мы стараемся избежать такого сценария", – сказал он.

Напомним, в Брюсселе 19 мая состоится встреча начальников штабов стран НАТО, среди присутствующих будут руководители Генштабов Украины, Швеции и Финляндии.

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