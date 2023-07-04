В НАТО заявили, что атака России на Запорожскую АЭС будет иметь последствия для всего мира

Атака на ЗАЭС повлияет на всю Европу, поэтому к ликвидации последствий будет привлечен весь мир.

Если российские захватчики совершат атаку на Запорожскую АЭС, то это будет иметь последствия, которые ощутит на себе весь мир.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, информирует LBC.

Он отметил, что атака на ЗАЭС повлияет на всю Европу, поэтому к ликвидации последствий будет привлечен весь мир.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО", – добавил Бауэр.

Кроме того, он заявил, что подобная катастрофа выйдет за рамки НАТО и безопасности, поскольку она будет иметь очень серьезные экологические и медицинские последствия.

Вместе с тем, Тауэр заявил, что ему трудно представить, каким образом страны, поддерживающие Россию, смогут поддержать такие действия Кремля.

"И поэтому можно было бы думать, можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их большую часть поддержки, которую они имеют в мире, если они на это пойдут", — убежден Бауэр.

Напомним, ранее Роб Бауэр заявлял, что вопрос передачи Украине западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе.

Кроме того, ранее информировали, что Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

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