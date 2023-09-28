В НАТО заявили, что увеличат производство оружия для Украины

Поддержка Украины среди союзников по НАТО непоколебима и будет продолжаться.

НАТО увеличит производство оружия для поставок Украине, а также для собственных нужд.

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Об этом сообщила госпожа США при НАТО Джулиан Смит, информирует Голос Америки.

Она отметила, что некоторые союзники по НАТО передали Украине все, что было в их возможностях и даже в ущерб собственной безопасности.

"Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", — сказала Смит.

Она заявила, что в настоящее время блок налаживает работу с частным сектором по увеличению производства оружия.

Кроме того, госпожа посол подчеркнула, что поддержка Украины среди союзников по НАТО непоколебима и будет продолжаться.

"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, заключается в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлены на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые мы все здесь защищаем», – говорит Смит.

Она отметила, что ни одна страна НАТО не предлагала снизить объемы помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что генсек НАТО заявил, что нужно доказать Путину, что Запад не откажется от поддержки Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что избранный новым председателем Военного комитета НАТО выразил поддержку Украине.

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