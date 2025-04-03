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В НАТО заявили о решении проблемы с пополнением ВСУ новобранцами
На этом этапе войны, которую ведет Россия против Украины, россияне больше страдают от нехватки бронетехники и живой силы.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что украинским Вооруженным силам удалось решить проблему нехватки солдат, которая ощущалась осенью прошлого года.
Об этом он заявил во время слушаний в профильном комитете Сената США.
По его словам, на этом этапе войны, которую ведет Россия против Украины, россияне больше страдают от нехватки бронетехники и живой силы.
«Украинцы со своей стороны заняли очень прочные оборонительные позиции, хорошо окопались и, кажется, решили некоторые свои проблемы с живой силой, которые были столь острыми осенью прошлого года», — отметил Каволи.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе перечислил меры, которые помогли справиться с этой проблемой: увеличение резерва людей, доступных для мобилизации (то есть снижение мобилизационного возраста), увеличение резерва тех, кто доступен для добровольного набора (спецконтракты для 18-24 лет) и эффективный вывод людей из штабов на передовую.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение собственной армии после завершения войны.