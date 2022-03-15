В НБУ предупредили украинцев о новых схемах аферистов в условиях войны

В НБУ предупредили украинцев о новых схемах аферистов в условиях войны

Злоумышленники подделывают сайты благотворительных фондов.

Национальный банк Украины предупредил украинских граждан о новых видах мошенничества в военное время. Злоумышленники адаптируются к новым обстоятельствам и обманным путем присваивают чужие средства.

Какие схемы придумывают мошенники и как стать жертвой преступных схем, разъясняет регулятор в своем Telegram.

Схема 1

Под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняют и исчезают.

НБУ рекомендует покупать билеты на все виды транспорта только на официальных онлайн-ресурсах. Если обстоятельства заставляют использовать частный транспорт, граждане должны настаивать на подписке наличными в момент отправки и не перечислять деньги авансом.

Схема 2

Мошенники публикуют фейковые объявления о готовности сдавать в аренду переселенцам квартиры в безопасных регионах. Они просят подписку на карту, но после получения средств отключают соответствующий номер.

НБУ рекомендует проверить вероятных мошенников несколькими способами. Если в городе, где планируется аренда жилья, есть знакомые, то можно их попросить лично проверить адрес квартиры и познакомиться с арендодателем.

Можно также перезвонить на номер арендодателя из разных номеров телефона и забронировать жилье. Если в разговоре хозяин квартиры не скажет о том, что жилье уже забронировано, то скорее всего он мошенник.

Схема 3

Мошенники публикуют фейковые объявления о сборе средств на лечение детей, пострадавших в результате военных действий.

Есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших детей в Интернете и собирают деньги на их лечение.

Схема 4

Мошенники создают фишинговые сайты, похожие на реальные ресурсы благотворительных фондов, занимающиеся финансовой поддержкой ВСУ.

НБУ рекомендует всегда проверять адресную строчку в браузере. Даже если сайты визуально могут быть похожи, всегда отличаются по URL-адресу.

Если граждане получили ссылку в соцсетях, на e-mail или SMS не нужно переходить по адресу ссылки. Лучше сразу проверить в поисковике название необходимого сайта и, убедившись в его подлинности, только тогда переходить на интернет-ресурс.

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