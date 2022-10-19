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В небе над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет: Кличко рассказал подробности

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В небе над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет: Кличко рассказал подробности

В столице продолжает работать ПВО.

В среду, 19 октября, в небе над Киевом система ПВО сбила несколько российских ракет.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", — подчеркнул Кличко.

Обстрелы Украины 19 октября

Российские оккупанты в среду 19 октября продолжают обстреливать Украину ракетами. В 12.13 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированного АР Крым.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове разразился российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Главы ОВА пообещали позже предоставить всю необходимую информацию.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3233
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