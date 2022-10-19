В небе над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет: Кличко рассказал подробности

В столице продолжает работать ПВО.
В среду, 19 октября, в небе над Киевом система ПВО сбила несколько российских ракет.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", — подчеркнул Кличко.
Обстрелы Украины 19 октября
Российские оккупанты в среду 19 октября продолжают обстреливать Украину ракетами. В 12.13 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированного АР Крым.
В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове разразился российский дрон-камикадзе.
Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. Главы ОВА пообещали позже предоставить всю необходимую информацию.
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