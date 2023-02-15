В небе над Киевом зафиксировали вражеский воздушный шар — в столице раздается тревога

В среду, 15 февраля, в небе над Киевом был замечен воздушный шар с отражателем, который запустила Россия, чтобы выведать ПВО и собрать данные.

Об этом сообщает КМВА.

Также читайте Резников сообщил, когда Украина будет готова к деоккупации территорий

"В небе над Киевом обнаружили вражескую воздушную цель. В этой связи может работать ПВО и авиация. Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях!", — сказано в сообщении.

Добавим, что в 15:01 в столице объявили воздушную тревогу из-за вражеской цели. Перед этим тревога раздавалась в области, которая продолжается. Причина та же. Также тревога объявлена в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. Пройдите в укрытиях.

ФОТО: Актуальная карта воздушной тревоги

Воздушные шары над Украиной: что известно

14 февраля в Воздушных силах сообщили о воздушных шарах над Украиной. Их фиксировали над разными областями страны. Эти шары могут быть разного размера (диаметром метр-полтора). Вражеские цели также фиксируют и 15 февраля, в том числе в центральных областях. Поэтому в некоторых областях объявлена воздушная тревога.

В разведке пояснили, что шары с отражателями запущены оккупантами с целью выведать ПВО Украины и собрать данные. В ГУР отмечают, что ситуация находится под контролем украинских сил. Воздушные силы и разведка отслеживают действия врага.

Блэкаут отменяется: Путин проиграл энергетическую войну против Украины

Читайте также: