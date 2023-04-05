В небе над Ленинградской областью России заметили "неизвестный объект"

В Ленинградской области РФ сегодня, 5 апреля, обнаружили неизвестный объект в воздухе.

Над Ленинградской областью России был замечен "неизвестный объект" в воздухе. В результате был объявлен сигнал "Режим".

Об этом сообщает Телеграмм-канал SHOT.

По информации российского канала, так называемый "неизвестный объект" был обнаружен в небе над Сосновым бором в Ленинградской области.

"Был объявлен сигнал "Режим" — требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это, вероятно, "малоразмерный шар", который движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 000 метров.

Напомним, Украина готовится к контрнаступлению. В Минобороны объяснили, почему не раскрывают деталей по срокам и направлениям.

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