В небе над Луганщиной уничтожен российский генерал-майор в отставке – росСМИ

Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может свидетельствовать о том, что либо Москва ставит перед военными пилотами сверхсложные задачи, либо существует нехватка высококлассных специалистов.
На днях в небе над Луганщиной украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25. На его борту был генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.
Информацию об этом журналистам подтвердили сразу несколько экс-подчиненных Боташева, поддерживавших с ним связь после окончания службы.
Об этом сообщает российская служба BBC.
Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задание именно на Су-25. Заметим, что Боташев – самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До ухода в отставку он был командиром авиационного полка.
Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может свидетельствовать о том, что:
- Москва ставит перед военными пилотами сверхсложные задачи,
- существует нехватка высококлассных специалистов.
Боташев имел класс лётчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и стоит примерно 8 миллионов долларов. На российских военных форумах можно встретить утверждение, что статус летчика-снайпера служит не столько показателем мастерства, сколько данью заслуг, и чаще его дают не тем, кто метко стреляет, а тем, у кого большие звезды на погонах.
Из открытых источников журналистам BBC стало известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Это существенные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше.
Что известно о Канамате Боташеве
Он родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, окончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". В конце концов, из лейтенанта дорос до генерала.
Боташев разбил самолет
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крахе истребителя Су-27 под Петрозаводском.
По данным СМИ, генерал попросил своего друга-полковника покатать его на Су-27, допуск к полетам в котором он имел. В полете Боташев решил выполнить фигуру самого высокого пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.
Впоследствии выяснилось, что Боташев уже считал аналогичное должностное нарушение – в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34. В результате Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам и штрафу в 5 миллионов рублей.
Генералы РФ умирают в Украине
Из открытых источников стало известно о гибели в Украине, по меньшей мере, двух действующих генералов российской армии. В России подтвердили гибель генерал-майоров:
- Андрея Суховецкого,
- Владимира Фролова.
Украинские власти сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере два из них – Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев – оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Напомним, в России матерям срочников с крейсера "Москва" предлагают признать сыновей "умершими в результате крушения".
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