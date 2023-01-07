В небе над Мариуполем вспыхнул российский самолет, летевший в Ростов — советник мэра

В Мариуполе в последнее время фиксируется высокая активность вражеской авиации, сообщили в горсовете.

В субботу, 7 января, под Мариуполем, временно захваченным россиянами, вспыхнул и начал петлями падать их самолет, который летел в направлении Ростова.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Около 17-30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и пошел по петлям вниз. Что это была и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но тенденция интересна", — говорится в его сообщении.

Также Андрющенко добавил, что в Мариуполе в последнее время фиксируется высокая активность вражеской авиации. По наблюдениям местных жителей, действия оккупационного войска больше похожи на тренировки, чем на боевые действия.

Напомним, в центре Мариуполи вдруг пропал российский триколор. Вероятно, таким образом кафиров с Рождеством поздравили местные партизаны.

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