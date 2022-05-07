В небе над Николаевской областью сбили ракету, выпущенную из российского стратегического бомбардировщика

В субботу, 7 мая, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету над Николаевской областью.
Отмечается, что ракета была выпущена из российского стратегического бомбардировщика.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".
"Угроза ракетных ударов с территории россии, Черного моря и временно оккупированного Крыма остается высокой. Следуйте нормам безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", — подчеркнули украинские защитники.
Напомним, российская армия выпустила 7 мая по Одессе шесть ракетных ударов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе.
Глава государства, комментируя вражеские обстрелы по Одессе, подчеркнул, что для россиян не имеет никакого значения, какой город или село в Украине уничтожить.
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