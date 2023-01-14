В небе над Украиной сбито 25 из 38 вражеских ракет: какое оружие применили российские террористы

Крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также управляемые авиационные ракеты были нацелены на объекты критической инфраструктуры.

Во время массированного ракетного удара в субботу, 14 января, российский агрессор использовал крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также осуществил запуск управляемых авиационных ракет по территории Украины. Оружие было направлено на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

"Около 13.00 враг совершил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования", — говорится в сообщении.

В то же время в воздушном пространстве по разным направлениям наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также выпущено 5 крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Именно одна из этих ракет попала в многоэтажку в городе Днепр, где погибли 5 мирных жителей.

Противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований — "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

По состоянию на 18.30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжалось. Враг продолжает атаковать самолетами тактической авиации. Выпущено еще 5 управляемых авиационных ракет Х-59, 4 из которых сбиты украинским ПВО.

Всего в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", а также 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Напомним, 14 января, во время ракетных обстрелов по Украине российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. В результате удара погибли 5 мирных жителей.

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