В небе над Украиной уничтожили 1 самолет и 2 вертолета оккупантов

В небе над Украиной уничтожили 1 самолет и 2 вертолета оккупантов

Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника.

За прошедшие сутки, 11 апреля, зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и ПВО Украины уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, украинские защитники уничтожили:

один самолет оккупантов;

два вертолета;

четыре беспилотных летательных аппарата.

"Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск", .

Напомним, что на Донбассе украинские военные отразили 6 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

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