В небе над Украиной уничтожили 1 самолет и 2 вертолета оккупантов

Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника.
За прошедшие сутки, 11 апреля, зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и ПВО Украины уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- один самолет оккупантов;
- два вертолета;
- четыре беспилотных летательных аппарата.
"Истребители Воздушных Сил ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск", .
Напомним, что на Донбассе украинские военные отразили 6 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Читайте также: