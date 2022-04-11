В небе над Украиной уничтожили российские истребитель, четыре вертолета, БпЛА и ракеты

В небе над Украиной уничтожили российские истребитель, четыре вертолета, БпЛА и ракеты

Всего было ликвидировано 11 воздушных целей российских оккупантов.

В воскресенье, 10 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

10 апреля в небе над Украиной были уничтожены:

один российский самолет Су-34;

четыре российских вертолета Ми-24 и Ка-52;

три российских беспилотных летательных аппарата ОТР;

три российских крылатых ракеты Х-59.

"Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Накануне, 9 апреля, было ликвидировано 13 воздушных целей российских оккупантов.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 46-го дня войны

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.