В небе над Украиной уничтожили российские истребитель, четыре вертолета, БпЛА и ракеты

Всего было ликвидировано 11 воздушных целей российских оккупантов.
В воскресенье, 10 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
10 апреля в небе над Украиной были уничтожены:
- один российский самолет Су-34;
- четыре российских вертолета Ми-24 и Ка-52;
- три российских беспилотных летательных аппарата ОТР;
- три российских крылатых ракеты Х-59.
"Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", — говорится в сообщении.
Накануне, 9 апреля, было ликвидировано 13 воздушных целей российских оккупантов.
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