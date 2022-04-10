В небе над Украиной уничтожили три российских самолета, вертолет, БпЛА и ракеты

В общей сложности было ликвидировано 13 воздушных целей российских оккупантов.
В течение субботы, 9 апреля, противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили не менее 13 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
9 апреля в небе над Украиной были уничтожены:
- три российских самолета;
- один российский вертолет;
- пять российских беспилотных летательных аппаратов;
- четыре российские крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает работу в небе: истребители совершают патрулирование в воздушном пространстве Украины, а штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поддерживают действия наземных войск ракетно-бомбовыми ударами с воздуха", — говорится в сообщении.
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