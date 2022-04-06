В некоторых громадах сохраняется гуманитарная катастрофа: какая ситуация в Киевской области 6 апреля

В некоторых громадах сохраняется гуманитарная катастрофа: какая ситуация в Киевской области 6 апреля

В районах проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения.

В громадах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом 6 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Оперативные данные по ситуации в Киевской области в разрезе районов:

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы

Ситуация контролируется. Происшествия не зафиксированы. Образовательный процесс осуществляется дистанционно.

Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

Бучанский район

В громадах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Людям завозят гуманитарную помощь и оказывают медицинскую помощь.

Броварской район

Продолжаются весенне-полевые работы согласно графику их проведения. Исключение – территории, которые были оккупированы. В ходе боевых действий в громадах были повреждены некоторые линии электросетей. По состоянию на сегодняшний день проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

15 марта в результате боевых действий был поврежден магистральный газопровод. Из-за этого около 21 тысячи абонентов остались без газоснабжения. В настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденного газопровода. Кроме этого, были повреждены и разрушены 7 переправ через водоемы и 3 автомобильных магистральных моста. А также автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов, в населенном пункте Залесье Великодымерской громады.

Вышгородский район

Ситуация без изменений – напряженная, но контролируемая. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Предпринимаются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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