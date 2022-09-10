На некоторых направлениях армия Путина тужиться изо всех сил сорвать стремительное контрнаступление ВСУ — Генштаб

Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.

Для этого армия РФ ведет воздушную разведку, продолжает производить огневое поражение позиций украинских подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перегруппировывает свои войска. Также отмечается, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 10 сентября.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Большая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Днепр, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Пруд и Брускинское.

В ответное время авиация Сил обороны совершила более 17 ударов по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника, а также складам боеприпасов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили БПЛА и сбили авиационную ракету Х-59 в воздушном пространстве Днепропетровской области.

"Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению пунктов управления, живой силе и боевой технике, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника", — говорится в сводке.

В результате огневого воздействия артиллерии нанесено поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе, подытожили в Генштабе.

Напомним, на фоне контрнаступления украинских защитников на юге российско-оккупационные "власти" пытаются военно усилить Херсон.

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