В некоторых областях объявлена тревога: Воздушные силы сообщают о пусках ракет

Командование Воздушных сил предупреждает о ракетах в направлении Одессы.

По состоянию на 10.15 в южных областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом свидетельствует карта тревог.

Согласно данным карты, сирены раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет в направлении Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно!" — написал он в 10:15.

О ракетах по направлению Одессы также предупреждает командование Воздушных сил.

"Внимание! Одесская, Николаевская области – ракетная опасность! Ракеты в направлении Одессы!", — говорится в сообщении.

Карта воздушной тревоги. ФОТО: сундуки

Пройдите срочно до укрытий и находитесь там до окончания тревоги!

Напомним, ночью против 1 ноября российские кафиры атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Куда ударил враг, сколько ракет и дронов удалось сбить, читайте ЗДЕСЬ.

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