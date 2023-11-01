В некоторых областях объявлена тревога: Воздушные силы сообщают о пусках ракет

Командование Воздушных сил предупреждает о ракетах в направлении Одессы.
По состоянию на 10.15 в южных областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом свидетельствует карта тревог.
Согласно данным карты, сирены раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет в направлении Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях.
"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно!" — написал он в 10:15.
О ракетах по направлению Одессы также предупреждает командование Воздушных сил.
"Внимание! Одесская, Николаевская области – ракетная опасность! Ракеты в направлении Одессы!", — говорится в сообщении.
Пройдите срочно до укрытий и находитесь там до окончания тревоги!
Напомним, ночью против 1 ноября российские кафиры атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Куда ударил враг, сколько ракет и дронов удалось сбить, читайте ЗДЕСЬ.
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